Antalya'nın Kemer ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Alevlerin kontrol altına alınması için havadan ve karadan müdahale başlatıldı.

Yangın, Kemer'e bağlı Ulupınar Mahallesi'ndeki ormanlık alanda çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangının fark edilmesi üzerine bölgeye çok sayıda ekip yönlendirildi.

Yangına çok sayıda ekip müdahale ediyor

Yangına ilk etapta 3 helikopter, 4 arazöz, 2 su ikmal aracı ve 2 ilk müdahale aracı sevk edildi. Bölgede ayrıca 50 teknik personel ve yangın işçisi görev yapıyor.

Ekipler, alevlerin kontrol altına alınması ve yangının çevreye yayılmasının önlenmesi amacıyla çalışmalarını yoğun şekilde sürdürüyor.