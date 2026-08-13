Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan ve Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi.

Basına kapalı gerçekleştirilen görüşmede, AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala ile MİT Başkanı İbrahim Kalında yer aldı.

Görüşme yaklaşık 1 saat 40 dakika sürdü

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile DEM Parti İmralı heyeti arasındaki görüşme yaklaşık 1 saat 40 dakika sürdü.

Görüşme öncesinde Pervin Buldan ve Mithat Sancar, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne hareket etmeden önce TBMM'de açıklamalarda bulunmuştu. Buldan, sürecin zamana yayılmadan hızlı şekilde ilerlemesi gerektiğini belirtirken, Sancar da sürecin hukuki ve kurumsal zeminde ilerlemesi gerektiğine dikkat çekmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Buldan ve Sancar ile gerçekleştirdiği görüşmenin içeriğine ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.