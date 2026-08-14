Kolombiya’da büyük yıkıma yol açan 7.4 büyüklüğündeki depremin ardından bilanço ağırlaşıyor. Devlet Başkanı Abelardo de la Espriella, pazartesi günü meydana gelen depremle ilgili yaptığı açıklamada, hayatını kaybedenlerin sayısının 281’e yükseldiğini duyurdu.

Depremde 3 bin 971 kişinin yaralandığını belirten Espriella, 379 kişinin ise kayıp olduğunu açıkladı.

Arama kurtarma ekiplerinin bölgede çalışmalarını sürdürdüğü belirtilirken, kayıp kişilere ulaşılması için operasyonların devam ettiği bildirildi. Yetkililer, enkaz ve hasarlı bölgelerde çalışmalarını sürdürüyor.