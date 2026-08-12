Kolombiya'da meydana gelen 7,4 büyüklüğündeki deprem sonrası bilanço ağırlaşıyor. Ülkenin batısında 10 Ağustos'ta meydana gelen ve 96 kilometre derinlikte kaydedilen depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 254'e yükseldiğibildirildi.

Etkilenen kentlerden gelen son raporlara göre can kayıplarının 101'i kahve üretim bölgesi Pereira'da, 95'i ise ülkenin üçüncü büyük kenti Cali'de yaşandı.

1600 Bina Hasar Gördü

Şiddetli depremin ardından bölgede yaklaşık 1600 binanın hasar gördüğü veya tamamen yıkıldığı belirtildi. Deprem nedeniyle 2 bin 700'den fazla kişinin de kayıp olduğu bildirildi.

Kayıp yakınlarından haber almak isteyen ailelerin, arama ve bilgi paylaşımı amacıyla vatandaşlar tarafından oluşturulan internet sitelerine başvurduğu aktarıldı.

Arama Kurtarma Çalışmaları Sürüyor

Deprem sonrası enkaz altında kalan kişilere ulaşmak için arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Çalışmalara vinç ve ekskavatörlerin yanı sıra gönüllüler de destek veriyor.

Bölgede ana depremin ardından 100'den fazla artçı sarsıntı meydana geldiği bildirildi. Ekiplerin enkazlardaki çalışmalarını sürdürdüğü bölgede, can kaybının ve kayıp kişi sayısının artmasından endişe ediliyor.