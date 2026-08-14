Kemer ilçesine bağlı Ulupınar Mahallesi’nde dün saat 18.00 sıralarında orman yangını çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

Yangına ilk etapta 3 helikopter, 4 arazöz, 2 su ikmal aracı ve 2 ilk müdahale aracı ile 50 teknik personel ve yangın işçisiyle müdahale edildi.

EŞEĞİN SEMERİNE YANGIN TÜPLERİNİ YÜKLEYİP ALEVLERLE MÜCADELE ETTİLER

Yangının çıktığı bölgedeki zorlu mücadeleye vatandaşlar da destek verdi. Çıralı’da yaşayan gönüllüler, Yanartaş mevkisindeki yangına müdahale etmek için yanlarına yangın tüpleri alarak bölgeye gitti.

Ormanda buldukları bir eşeğin semerine 4 yangın tüpü yükleyen gönüllüler, tüpleri alevlerin bulunduğu noktaya kadar taşıdı. Gönüllüler, burada yangına müdahale ederek ekiplere destek oldu.

GECE BOYU KARA MÜDAHALESİ

Hava müdahalesinin gece saatlerinde sona ermesinin ardından kara ekipleri, zorlu arazi koşullarına rağmen çalışmalarını aralıksız sürdürdü.

Gece boyunca devam eden yoğun müdahalenin ardından yangın, bugün saat 08.00 itibarıyla kontrol altına alındı.

Bölgede ekiplerin soğutma çalışmalarına devam ettiği belirtildi.