Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yerleştirmeye esas ikinci nakil sonuçları açıklandı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 10-12 Ağustos tarihleri arasında alınan ikinci nakil tercih sonuçlarını bugün erişime açtı.

Öğrenciler sonuçlarını MEB’in sonuç ekranı ve e-Okul üzerinden öğrenebilecek.

İkinci nakil sürecinin ardından herhangi bir okula yerleşemeyen öğrenciler için 17-26 Ağustos tarihleri arasında il ve ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca başvurular alınacak. Yerleştirme süreci ise 28 Ağustos’ta tamamlanacak.