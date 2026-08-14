Karadeniz'de dalga boyunun yükselmesi ve rip akıntısı (çeken akıntı) riskine karşı hareket geçen Bartın Valiliği, vatandaşların can güvenliğini korumak amacıyla radikal bir karar aldı. Yapılan resmi duyuruyla, kentin en popüler sahillerinin de aralarında bulunduğu 11 ayrı plajda denize girilmesi geçici olarak durduruldu.

Yasağın Geçerli Olduğu Plajlar

Valilikten yapılan açıklamada, 14-15-16 Ağustos (Cuma, Cumartesi ve Pazar) günleri kapsayan yasak kararının uygulanacağı plajlar şu şekilde sıralandı:

İnkumu Plajı

Mugada Plajı

Güzelcehisar Plajı

Çakraz Plajı

Hatipler Plajı

Kızılkum Plajı

Bozköy Plajı

Göçgün Plajı

Kapısuyu Plajı

Karaman Plajı

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"Can Güvenliği İçin Karara Uymak Hayati Önem Taşıyor"

Yetkililer, Karadeniz sahillerinde rüzgarın kuvvetlenmesiyle birlikte oluşabilecek tehlikeli akıntılara dikkat çekerek, vatandaşların ve tatilcilerin mağduriyet yaşamamaları için güvenlik uyarılarına ve kolluk kuvvetlerinin yönlendirmelerine titizlikle uymaları gerektiğini vurguladı.

Cankurtaran ekipleri ve emniyet güçlerinin 3 gün boyunca sahillerde denetimlerini artıracağı öğrenildi.

Olumsuz Hava Koşulları ve Rip Akıntısı Tehlikesi

Karadeniz coğrafyasında sert rüzgarlarla birlikte aniden oluşan rip akıntıları, sığ sudan derin suya doğru hızla akarak en deneyimli yüzücüleri bile açığa çekebiliyor. Valilik yetkilileri, özellikle hafta sonu tatilini sahillerde geçirmeyi planlayan yurttaşların olası boğulma vakalarına karşı resmi uyarılara riayet etmelerinin altını çiziyor.