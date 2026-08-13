Kabulde konuşan Erdoğan, geçtiğimiz sezon elde ettikleri başarılardan dolayı kulüpleri tebrik ederek, yarın başlayacak Süper Lig sezonunda tüm takımlara başarı temennisinde bulundu.

Erdoğan, Erzurum, Diyarbakır ve Çorum’u temsil eden kulüplerin geçen sezon ortaya koyduğu performansın Anadolu futbolunun gücünü ve kalitesini gösterdiğini belirterek, futbolcuların yeni sezonda taraftarlarını gururlandıracağına inandığını söyledi.

“TÜM KULÜPLERİMİZİ DESTEKLEDİK”

Türk futbolunda rekabetin ve kalitenin yüksek olacağı bir sezon beklendiğini ifade eden Erdoğan, birçok kulübün önemli transferler yaptığını ve lig hazırlıklarının son aşamaya geldiğini kaydetti.

Hükümet olarak yaklaşık çeyrek asırlık iktidarları döneminde spor kulüplerine destek verdiklerini belirten Erdoğan, kulüplerin eksiklerinin giderilmesi ve sporcuların daha iyi şartlarda faaliyet göstermesi için çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

Erdoğan, bu çalışmaların sonuçlarının farklı branşlarda kulüp ve milli takım düzeyinde elde edilen başarılarla görüldüğünü ifade etti.

“HİÇBİR KUPA HUZURDAN DAHA DEĞERLİ DEĞİL”

Konuşmasında bölgedeki gelişmelere de değinen Erdoğan, Türkiye’nin çevresindeki çatışma ve gerilimlere rağmen istikrar ve huzur adası olarak öne çıktığını söyledi.

Sporda rekabetin zaman zaman tansiyonu yükseltebileceğini belirten Erdoğan, taraftarların takımlarının şampiyon olmasını istemesinin doğal olduğunu ancak sportif başarıdan daha önemli değerler bulunduğunu vurguladı.

Erdoğan, “Kazanmak, şampiyon olmak kuşkusuz önemlidir ama hiçbir kupa ülkemizin huzurundan, kardeşliğinden, iç barışından daha değerli değildir” dedi.

Tribünlerde kardeşlik ikliminin hakim olması gerektiğini belirten Erdoğan, futbolcuların da yalnızca yetenekleriyle değil, sahadaki duruşlarıyla örnek olmaları gerektiğini söyledi.

Erdoğan, 2026-2027 sezonunun adil rekabet ortamında, iyi oynayanın kazandığı bir mücadeleye sahne olmasını temenni ederek, Süper Lig ve alt liglerde mücadele edecek tüm takımlara başarı diledi.