Bakan Gürlek, sanal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, '5 yıl önce, yorgun merminin isabet etmesi sonucu henüz 15 yaşındayken hayatını kaybeden Emir Yuşa Atıcı'nın annesi Asiye Atıcı ve babası Mustafa Atıcı ile Trabzon programımız vesilesiyle bir araya geldik. Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığımızca yeniden ele alınan dosyada, olayın bütün yönleriyle aydınlatılması ve sorumluluğu bulunan kişi ya da kişilerin belirlenmesi için tüm deliller titizlikle yeniden incelenmektedir. Hakikatin ortaya çıkması ve bu acıya sebep olanların adalet önünde hesap vermesi için süreci yakından takip edeceğiz. Emir Yuşa evladımıza bir kez daha Yüce Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine sabır ve metanet diliyorum' ifadelerini kullandı.
Bakan Gürlek, yorgun mermi ile hayatını kaybeden Emir'in ailesiyle görüştü
Trabzon’da 11 Ağustos 2021’de yorgun merminin isabet etmesi sonucu 15 yaşında hayatını kaybeden Emir Yuşa Atıcı’nın dosyası yeniden inceleniyor.
Kaynak: DHA
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