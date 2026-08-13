Keçiören Belediyesi, ilçe genelinde vatandaşların güvenli ve konforlu ulaşımını sağlamak amacıyla Fen İşleri Müdürlüğü ekipleriyle bakım, onarım ve yenileme çalışmalarına devam ediyor.

Sahada yapılan tespitler ve vatandaşlardan gelen ihtiyaçlar doğrultusunda farklı mahallelerde çalışmalar eş zamanlı olarak yürütülüyor.

Yollarda asfalt ve bakım çalışması

Çalışmalar kapsamında bozulan ve yıpranan yollarda asfalt serimi ve yama çalışmaları gerçekleştiriliyor. Kaldırım ve bordürlerde de bakım, onarım ve yenileme işlemleri yapılıyor.

Kullanım ömrünü tamamlayan veya zarar gören parke taşları ekipler tarafından değiştirilirken, yol kenarları ve çeşitli alanlarda zemin düzenlemeleri gerçekleştiriliyor.

Çevre düzenlemeleri de yapılıyor

Keçiören Belediyesi Fen İşleri ekipleri, yol ve kaldırımların yanı sıra duvar ve yüzey onarımları ile çevre düzenleme çalışmalarına da devam ediyor.

İlçenin farklı noktalarında sürdürülen çalışmalarla zaman içerisinde oluşan deformasyon ve eksikliklerin giderilmesi, ortak kullanım alanlarının daha düzenli ve güvenli hale getirilmesi amaçlanıyor.