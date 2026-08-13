Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, resmi ziyaret kapsamında bulunduğu Mısır'daki temaslarını sürdürüyor.

Bakan Fidan, Mısır'ın El Alameyn kentinde Mısır Dışişleri, Göç ve Yurtdışı Mısırlılar Bakanı Bedir Abdülati ile bir araya geldi.

Türkiye-Mısır Ortak Planlama Grubu toplandı

İki bakan arasındaki ikili görüşmenin ardından, Hakan Fidan ve Mısırlı mevkidaşı Bedir Abdülati'nin eş başkanlığında Türkiye-Mısır Ortak Planlama Grubu İkinci Toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıda, Türkiye ile Mısır arasındaki ikili ilişkiler ve iki ülke arasındaki iş birliğinin geliştirilmesine yönelik konuların ele alınması bekleniyor.