Aydın'ın Çine ilçesinde orman yangını çıktı. Yangına havadan ve karadan müdahale başlatıldı.

Yangın, saat 15.00 sıralarında Kuruköy Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda meydana geldi. Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangını görenlerin ihbarı üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesi sürüyor

Yangının kontrol altına alınması için Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri bölgede çalışma başlattı. Alevlere hem havadan hem de karadan müdahale edilirken, ekiplerin yangının yayılmasını önlemek için yoğun çaba gösterdiği bildirildi.

Yangının kontrol altına alınmasına yönelik çalışmalar sürüyor.