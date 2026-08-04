Aydın Valisi Osman Varol, düzenlediği aylık asayiş değerlendirme toplantısında kentte yaşanan olaylara ilişkin açıklamalarda bulundu. Toplantıda, Çine'de meydana gelen orman yangınına ilişkin son gelişmeleri paylaşan Varol, soruşturma kapsamında 2 kişinin gözaltına alındığını bildirdi.

Yangınla İlgili Adli Süreç Başlatıldı

Vali Varol, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi amacıyla kapsamlı bir çalışma yürütüldüğünü ifade ederek, "Bu konuda adli bir süreç başladı. Yangının oluşumuna sebebiyet veren iki kişi, bugün jandarmamız tarafından gözaltına alındı. Adli süreç devam ettiği için şu aşamada detay paylaşamıyoruz" dedi.

Yangınla ilgili iki ayrı bilirkişi raporu hazırlandığını ve jandarma ekiplerinin olay yerinde incelemeler gerçekleştirdiğini belirten Varol, şüpheli kişilerin yapılan çalışmalar sonucunda tespit edildiğini söyledi.

Varol, "Tam olarak bilinçli olduğunu söyleyemem ama büyük bir ihmal söz konusu olabilir. Adli süreç devam ediyor. Sonucu görmeden kesin bir değerlendirme yapmak doğru olmaz" ifadelerini kullandı.

Yangına Kısa Sürede Müdahale Edildi

Çine'deki yangına müdahale süreci hakkında da bilgi veren Vali Osman Varol, ilk ihbarın 15.01'de geldiğini, ilk arazözün ise 5 dakika içerisinde olay yerine ulaştığını açıkladı.

Varol, yangına yaklaşık yarım saat içerisinde havadan ilk müdahalenin gerçekleştirildiğini belirterek, ekiplerin yangını kontrol altına almak için yoğun çalışma yürüttüğünü ifade etti.

Çine'deki orman yangınıyla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.