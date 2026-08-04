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Olay, 3 Ağustos Pazartesi saat 23.30 sıralarında Piri Mehmet Paşa Mahallesi İnönü caddesinde meydana geldi. Caddede seyir halindeki motosiklet sürücüsü yolda ilerlediği sırada park yerinden çıkmaya çalışan otomobille çarpıştı.Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yola savruldu.İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada hafif yaralanan motosiklet sürücüsü olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, motosiklet ve araçta hasar meydana geldiği öğrenildi.

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