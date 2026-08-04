Eskişehir-Ankara karayolunda gece saatlerinde yürekleri ağza getiren bir trafik kazası ve yangın olayı meydana geldi. Gece saat 00.30 sıralarında yaşanan olayda, M.A. (29) yönetimindeki 34 TV 8754 plakalı otomobil seyir halindeyken henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı alev aldı.

LPG Tankı Patladı, Sürücü Son Anda Kurtuldu

Kısa sürede büyüyen yangın sırasında otomobilin LPG tankında ardı ardına patlamalar meydana geldi. Alev çemberine dönen araçtan son anda dışarı atlamayı başaran 29 yaşındaki sürücü M.A., vücudunun çeşitli yerlerinde oluşan yanıklarla yaralandı.

Olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından M.A., ambulansla Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. İtfaiye ekiplerinin yoğun müdahalesi sonucu söndürülen yangın sonrası otomobil tamamen demir yığınına dönerek kullanılamaz hale geldi. Polis ekiplerinin olayla ilgili başlattığı inceleme devam ediyor.