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Hazırlık çalışmaları devam eden projenin ismi henüz açıklanmadı.

Moda ve Sinema Bağları Odakta: Dizi; Armani'nin moda dünyasındaki devrim niteliğindeki adımlarını, kurduğu küresel imparatorluğu ve sinema sektörüyle olan güçlü bağlarını işleyecek.

"Mücevherler" Başarısının Ardından Yeni Adım: "Cahil Periler" dizisi ve 1970'lerin Roma'sında bir terzihaneyi konu alan "Mücevherler" filmiyle büyük gişe ve izleyici başarısı yakalayan Özpetek, sanatsal derinliğini bu projeye aktaracak.

Dünya çapında merakla beklenen projenin yönetmenliğini, Giorgio Armani’yi kişisel olarak da tanıyan ünlü Türk asıllı İtalyan yönetmen Ferzan Özpetek üstlenecek.

İtalyan moda dünyasının ve Hollywood'un unutulmaz ismi Giorgio Armani’nin sıfırdan kurduğu imparatorluk televizyon ekranlarına taşınıyor. Küresel çapta ses getirmesi hedeflenen prestijli biyografi dizisi için Fremantle bünyesindeki Lux Vide ile Armani moda evi güçlerini birleştirdi.

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