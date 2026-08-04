Karadeniz'de hareketli ve sıcak dakikalar yaşandı. Denizcilik Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, Rusya'nın Novorossiysk Limanı'ndan Samsun'a doğru seyir halinde bulunan NADEZHDA isimli Ro-Ro gemisi, limanın yaklaşık 20 deniz mili açıklarında dron saldırısına uğradı.

Yaşam Mahallinde Hasar ve Yangın Var

Saldırı sonrası ilk belirlemelere göre geminin yaşam mahallinde ve baş kısmında ciddi hasar meydana geldi. Bölgede yangın devam ederken, süratle müdahale eden Rusya Federasyonu'na ait deniz unsurları gemideki mürettebatı tahliye etti.

13 Türk Vatandaşı Tahliye Edildi: Gemide bulunan 13'ü Türk vatandaşı olmak üzere toplam 22 mürettebat Novorossiysk Limanı'na götürüldü. Gazilerin Eyleminde Bir Acı Haber Daha! İçeriği Görüntüle

3 Personelin Durumu Ağır: Gelen ilk bilgilere göre yaralanan 3 personelin sağlık durumunun ağır olabileceği ifade edildi.

Dron Riski Nedeniyle Kurtarma Yapılamıyor

Gemideki yangının devam ettiği belirtilirken, bölgedeki dron saldırısı riskinin sürmesi sebebiyle gemiye yönelik kurtarma operasyonunun henüz gerçekleştirilemediği kaydedildi.