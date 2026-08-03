Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, gazeteci Fatih Altaylı'nın programında 31 Mart 2024 yerel seçimlerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Özel, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığı için Lütfü Savaş'ın yeniden aday gösterilmesinin siyasi hayatındaki en büyük pişmanlık olduğunu söyledi.

Özgür Özel, Fatih Altaylı'nın programında geçmiş dönemde alınan siyasi kararları ve seçim süreçlerini değerlendirdi. Hatay adaylığıyla ilgili konuşan Özel, aday belirleme sürecinde farklı isimlerin değerlendirildiğini ancak sonunda Lütfü Savaş isminde karar kılındığını anlattı.

Hatay'da seçimi kaybetmemek amacıyla bu kararı aldıklarını belirten Özel, bugün geriye dönüp baktığında söz konusu tercihin doğru olmadığını düşündüğünü ifade etti.

Özel, "Pişman olduğum tek aday Lütfü Savaş" diyerek, adaylık kararına ilişkin sert bir özeleştiride bulundu. Özel, "Elim kırılsaydı da aday göstermeseydim" sözleriyle kararın kendisi açısından ne kadar büyük bir hata olduğunu dile getirdi.

Hatay adaylığı tartışma yaratmıştı

Lütfü Savaş'ın 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde yeniden aday gösterilmesi, özellikle 6 Şubat depremlerinin ardından Hatay'daki belediye yönetimiyle ilgili eleştiriler nedeniyle tartışma konusu olmuştu.

Seçim sürecinde CHP içinde de farklı görüşlerin ortaya çıktığı adaylık tartışması, seçim sonuçlarının ardından daha da büyümüştü. Hatay'da yarış az farkla sonuçlanırken, kentteki siyasi dengeler uzun süre gündemde kalmıştı.

Özgür Özel'in açıklamaları, CHP'nin 2024 yerel seçim sürecindeki aday tercihleri ve parti içindeki değerlendirmeler açısından yeni bir tartışmanın da kapısını araladı.