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Soruşturmaya ilişkin resmi makamlar tarafından ilerleyen saatlerde yeni açıklamalar yapılması bekleniyor. Beşikçioğlu ve diğer şüpheliler hakkındaki nihai karar, hakimlik sorgusunun ardından netleşecek.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, şüphelilerin ifadeleri alındıktan sonra savcılık, tutuklama talebiyle mahkemeye sevk kararı verdi.

Etimesgut Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında önemli bir gelişme yaşandı. Soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu ile birlikte toplam 44 şüpheli, savcılıktaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

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