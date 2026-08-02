Ermenistan'da yeni seçilen parlamentonun ilk oturumunun başlamasının ardından hükümet istifasını sunarken, Nikol Paşinyan yeniden başbakanlık görevine atandı.
Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, sosyal medya hesabından yaptığı canlı yayında hükümetin anayasal süreç gereği istifa ettiğini açıkladı.
Paşinyan, Ulusal Meclis'in 9'uncu döneminin ilk oturumunun başlamasıyla birlikte, Ermenistan Anayasası uyarınca hükümetin Cumhurbaşkanı Vahagn Haçaturyan'a istifasını sunduğunu belirtti.
Yeni hükümet kurulana kadar görev devam edecek
Anayasal sürece ilişkin bilgi veren Paşinyan, Cumhurbaşkanı Haçaturyan'ın hükümetin istifasını kabul edeceğini, ancak yeni hükümet kurulana kadar mevcut kabine üyelerinin görevlerini sürdüreceğini ifade etti.
Paşinyan, yeni seçilen parlamentoda çoğunluğu oluşturan grubun başbakan adayını sunacağını ve ardından atama sürecinin tamamlanacağını söyledi.
Cumhurbaşkanlığı kararı yayımlandı
Ermenistan Cumhurbaşkanlığı'nın resmi internet sitesinde yayımlanan kararnamede, hükümetin istifasının kabul edildiği bildirildi.
Ardından yayımlanan ikinci kararnameyle Nikol Paşinyan'ın yeniden Ermenistan Başbakanı olarak atandığıaçıklandı.