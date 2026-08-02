Erdoğan'dan kiralık sosyal konut müjdesi: 15 bin konut eylülde kiraya verilecek

Trabzonspor'da Dev Sürpriz: Sörloth ve Salah Bombası

Kızılay’da Bazı Metro Girişleri Kapatılıyor!

Bunlar da ilginizi çekebilir

ABD’de bir Türk girişimcinin bebek ürünleri büyük ilgi görüyor!

En düşük emekli maaşı 23 bin 552 TL oldu! Düzenleme yürürlüğe girdi

Trabzonspor'da Dev Sürpriz: Sörloth ve Salah Bombası

Ardından yayımlanan ikinci kararnameyle Nikol Paşinyan'ın yeniden Ermenistan Başbakanı olarak atandığı açıklandı.

Paşinyan, yeni seçilen parlamentoda çoğunluğu oluşturan grubun başbakan adayını sunacağını ve ardından atama sürecinin tamamlanacağını söyledi.

Anayasal sürece ilişkin bilgi veren Paşinyan, Cumhurbaşkanı Haçaturyan'ın hükümetin istifasını kabul edeceğini, ancak yeni hükümet kurulana kadar mevcut kabine üyelerinin görevlerini sürdüreceğini ifade etti.

KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman’dan AB’ye Sert Eleştiri: "Güven Yerle Bir Oldu!"

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, sosyal medya hesabından yaptığı canlı yayında hükümetin anayasal süreç gereği istifa ettiğini açıkladı.

Copyright © 2025. Her hakkı saklıdır.

Bu bağlantı sizi https://sonsoz.com.tr dışındaki bir siteye yönlendiriyor.