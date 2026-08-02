Ankara’nın Etimesgut ilçesine bağlı Eryaman Yeşilova Mahallesi’nde akşam saatlerinde hareketli dakikalar yaşandı. Bir dairenin camında beliren insana benzer gölge, çevredeki vatandaşların dikkatini çekti.

Camdaki hareket etmeyen karartıyı fark eden mahalle sakinleri, durumdan şüphelenerek durumu mercekle takip etmeye başladı. Kısa sürede meraklı kalabalığın toplanmasıyla mahallede tedirginlik ve panik havası hakim oldu.

Ekipler ve Mahalle Sakinleri Teyakkuza Geçti

Cama yansıyan gizemli silüetin ne olduğunu anlamaya çalışan mahalleli, olası bir olumsuzluk ihtimaline karşı durumu yetkililere bildirdi. Sokakta toplanan meraklı kalabalık, camdaki gölgenin gizeminin çözülmesini heyecanla bekledi.

Gizemin Arkasından Kıyafet Çıktı!

Olay yerine ulaşan ekiplerin ve ev sahiplerinin durumu netleştirmesiyle gerçek çok geçmeden ortaya çıktı. Mahallede paniğe yol açan camdaki gizemli gölgenin, aslında camın hemen arkasındaki askıda asılı duran bir kıyafetten ibaret olduğu anlaşıldı.

Işık açısı nedeniyle dışarıdan bir insan silüeti gibi görünen kıyafetin fark edilmesiyle birlikte mahalledeki gergin bekleyiş yerini tebessüme bıraktı. Tedirginliğin sona ermesiyle mahalle sakinleri rahat bir nefes aldı.