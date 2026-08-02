Futbolda yeni sezon hazırlıkları tüm hızıyla sürüyor. Süper Lig devleri ve alt lig ekipleri kamp çalışmalarında tempoyu artırırken günün öne çıkan gelişmeleri şöyle:

Fenerbahçe’de Sturm Graz Mesaisi

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3'üncü Ön Eleme Turu'nda 5 Ağustos Çarşamba günü karşılaşacağı Sturm Graz maçının hazırlıklarını sürdürdü. Can Bartu Tesisleri’nde teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen antrenman; ısınma, core ve çabukluk çalışmalarıyla başlayıp pas ve bireysel idmanlarla tamamlandı.

Galatasaray, RAMS Park’ta Rennes’i Konuk Ediyor

Galatasaray, Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri’nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde taktik ağırlıklı bir çalışma gerçekleştirdi. Sarı-kırmızılılar, yeni sezon hazırlık maçı kapsamında bu akşam saat 21.00’de RAMS Park’ta Fransa Ligue 1 temsilcisi Rennes ile karşı karşıya gelecek.

Beşiktaş’ta Hazırlıklar Sürüyor

Siyah-beyazlı ekip, yeni sezon kamp çalışmaları kapsamında Hradec Kralove ile yapacağı hazırlık maçının antrenmanlarına bugün saat 10.30'da başlayacak.

Okçulukta Şampiyona Heyecanı

Kütahya'da düzenlenen Geleneksel Türk Okçuluk Minikler ve Yıldızlar Açık Hava Puta Türkiye Şampiyonası bugün yapılacak final müsabakalarıyla sona erecek.