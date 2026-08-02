Olay, akşam saatlerinde Siirt-Eruh karayolu Botan Köprüsü mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, balık tutmak amacıyla bölgeye giden vatandaşlar suda hareketsiz bir çocuk fark ederek durumu yetkililere bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye AFAD, itfaiye, UMKE, JASAT, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Cansız Bedeni Sudan Çıkarıldı

AFAD koordinesinde başlatılan çalışmalar sonucunda sudaki çocuk ekiplerce karaya çıkarıldı. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede hayatını kaybettiği belirlenen çocuğun 12 yaşındaki Faruk Santur olduğu tespit edildi. Santur'un cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kayıp Baba İçin Arama Çalışması Başlatıldı

Olay yerinde jandarma ve arama-kurtarma ekiplerince yapılan detaylı incelemelerde, hayatını kaybeden Faruk Santur'un babası Ömer Santur'un da kayıp olduğu anlaşıldı.

Bölgede arama-kurtarma ekipleri tarafından kayıp babayı bulmak için başlatılan geniş çaplı çalışmalar aralıksız devam ediyor.