Mamak Belediyesi, ilçenin sosyal ve kültürel yaşamına katkı sunacak kapsamlı bir projeyi hayata geçirmek için hazırlıklarını tamamladı. Ege Mahallesi’nde belediyeye ait arazi üzerine inşa edilecek yaklaşık 7 bin metrekarelik Sosyal ve Kültürel Tesis’in temel atma töreni, 2 Ağustos Pazar günü saat 17.00’de düzenlenecek.

Temel atma töreniyle birlikte Mamak’a kazandırılacak önemli yatırımlardan birinin ilk adımı atılırken, proje ilçenin sosyal ihtiyaçlarını tek çatı altında karşılamayı hedefliyor.

Cemevi, Aşevi, Kütüphane ve Emekli Yaşam Merkezi Aynı Tesiste Olacak

Mamak Belediyesi tarafından hayata geçirilecek proje kapsamında Cemevi, Aşevi, Kütüphane ve Emekli Yaşam Merkezi’nin yanı sıra Gençlik Merkezi, Halk Eğitim Merkezi, konferans ve sergi salonları, çok amaçlı salon, kafe ve geniş tören alanları da yer alacak.

Farklı yaş gruplarına ve toplumun her kesimine hitap edecek tesisin, sosyal dayanışmayı artıran, kültürel etkinliklere ev sahipliği yapan ve eğitim faaliyetlerini destekleyen önemli bir yaşam alanı olması planlanıyor.

Gençlerden Emeklilere Her Kesime Hizmet Verecek

Projede yer alacak gençlik merkezlerinde eğitim sınıfları, kurs alanları ve sosyal etkinlik bölümleri bulunacak. Halk Eğitim Merkezi ile vatandaşların mesleki ve kişisel gelişimlerine katkı sağlanırken, kütüphane ve kültür evi gençler için önemli bir çalışma ve buluşma noktası olacak.

Emekli Yaşam Merkezi ise ileri yaştaki vatandaşların sosyal hayata daha aktif katılımını destekleyecek şekilde tasarlanacak. Konferans ve sergi salonlarıyla da yıl boyunca kültür-sanat etkinliklerine ev sahipliği yapılacak.

Cemevi ve Aşevi İçin Özel Alanlar Planlandı

Tesis bünyesinde yer alacak Cemevi; ibadet alanı, dede odası, tören alanı, 332 kişilik yemekhane, mutfak ve hizmet birimleriyle kapsamlı bir yapı olarak planlandı.

Projede ayrıca ihtiyaç sahibi vatandaşlara hizmet verecek aşevi, soğuk depolar, hazırlık alanları ve servis bölümleri bulunacak. Cenaze hizmetleri için morg, gasilhane ve bekleme salonları da tesis içerisinde yer alacak.

Teknik Altyapısıyla da Dikkat Çekecek

Zemin kat ve dört bodrum kattan oluşacak tesis, sosyal alanlarının yanı sıra teknik altyapısıyla da öne çıkıyor. Projede 33 araç kapasiteli otopark, engelli ve elektrikli araç park alanları, depolar, sığınak, su deposu, ısı merkezi ve kurban kesim alanı da bulunacak.

Mamak Belediyesi, tamamlandığında Ankara’nın kapsamlı sosyal yaşam merkezlerinden biri olması hedeflenen projeyle ilçeye uzun yıllar hizmet verecek yeni bir yaşam alanı kazandırmayı amaçlıyor.

Mamak Belediye Başkanı Veli Gündüz Şahin, ilçenin ihtiyaçlarını planlı bir anlayışla ve öz kaynakları etkin kullanarak karşılamaya devam ettiklerini belirterek, sosyal, kültürel ve ortak yaşam alanlarına yönelik projelerle Mamak’ın yaşam kalitesini artırmayı hedeflediklerini ifade etti.