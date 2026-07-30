Temel atma töreni, 2 Ağustos 2026 Pazar günü saat 17.00’de Ege Mahallesi Muhtarlığı altında, Ege Mahallesi 776. Cadde’de gerçekleştirilecek.
Törene Yenİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel ile Mamak Belediye Başkanı Veli Gündüz Şahin’in katılması bekleniyor.
Projenin hayata geçirilmesiyle birlikte Mamak’ta kültürel etkinliklerin yanı sıra sosyal dayanışma faaliyetleri ve emeklilere yönelik çalışmalar için yeni bir alan oluşturulması hedefleniyor.
Belediye tarafından düzenlenecek temel atma törenine basın mensupları da davet edildi.
Muhabir: Şeval Ateş Alkan