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Belediye tarafından düzenlenecek temel atma törenine basın mensupları da davet edildi.

Projenin hayata geçirilmesiyle birlikte Mamak’ta kültürel etkinliklerin yanı sıra sosyal dayanışma faaliyetleri ve emeklilere yönelik çalışmalar için yeni bir alan oluşturulması hedefleniyor.

Törene Yenİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel ile Mamak Belediye Başkanı Veli Gündüz Şahin’in katılması bekleniyor.

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