İngiltere Premier Lig'e yükselen Hull City, yeni sezon öncesi İstanbul'da basın mensuplarıyla bir araya geldi. Toplantıya kulüp sahibi ve başkanı Acun Ilıcalı, teknik direktör Sergej Jakirovic ile futbolcular Oli McBurnie ve Lewie Coyle katıldı.

Premier Lig'e yükselmenin kendisi için büyük bir gurur olduğunu belirten Ilıcalı, Hull City'nin bu noktaya gelmesinde teknik direktör Jakirovic ve oyuncuların önemli rol oynadığını söyledi.

“Türkiye liginin yüzde 90'ına kapalıyız”

Transfer politikalarıyla ilgili konuşan Ilıcalı, Türkiye'deki futbolcu maaşlarının Hull City açısından transfer piyasasını cazip olmaktan çıkardığını söyledi.

Ilıcalı, “Türkiye liginin yüzde 90'ına kapalıyız. Türkiye'de maaşların çok yüksek olduğunu düşünüyorum. 3 büyüklerimiz 5-6 milyon gibi maaş seviyelerine çıktı. Bunlar Premier Lig için geçerli rakamlar değil. Premier Lig'de 6 milyon alanın net olarak her sene 25-30 gol atan bir futbolcu olması gerekir. Türkiye, futbolcu transferi konusunda bizim için cazip değil” ifadelerini kullandı.

Hull City'den 16 oyunculuk transfer planı

Yeni sezon kadrosu için kapsamlı bir transfer çalışması yürüttüklerini belirten Ilıcalı, toplamda yaklaşık 16 oyuncutransfer etmeyi planladıklarını açıkladı.

Ilıcalı, önümüzdeki hafta 5-6 yeni oyuncunun takıma katılmasını beklediklerini belirterek, kadroyu genç ve yüksek potansiyelli futbolcuların yanı sıra Premier Lig tecrübesi bulunan isimlerle güçlendirmek istediklerini söyledi.

Transfer politikasını anlatan Ilıcalı, “Az ödeyerek çok önemli yetenekleri getireceğiz. Arada bir tane dünya yıldızı koyarak transferi tamamlamak istiyoruz” dedi.

“Başarımızın sırrı doğru insanları seçmek”

Hull City'nin Premier Lig'e yükselmesinin temelinde doğru insanları bir araya getirmenin bulunduğunu ifade eden Ilıcalı, takım içerisindeki birlikteliğe dikkat çekti.

Ilıcalı, “Bizim başarımızın sırrı doğru insanları seçmek. Güzel insanları bir araya getirdik. Başlarına güzel bir hoca koyduk” diye konuştu.

Teknik direktör Jakirovic'in transferlerde oyuncuların karakterine önem verdiğini belirten Ilıcalı, soyunma odasında sorun yaşamak istemediklerini söyledi.

Eren Mert açıklaması

Trabzonspor'dan ayrılan scout şefi Eren Mert ile görüştüğünü de açıklayan Ilıcalı, Mert'in Avrupa'da çalışma isteğinin kendileri açısından önemli olduğunu belirtti.

Ilıcalı, “Sıcak baktığımız bir isim” diyerek Eren Mert'in Hull City yapılanmasında görev alma ihtimalinin bulunduğunu ifade etti.

“Fenerbahçe benim aşkım ama bu toplantı Hull City için”

Fenerbahçe'deki locasının iptal edildiği yönündeki iddiaların sorulması üzerine ise Ilıcalı, konuyla ilgili daha sonra konuşacağını belirtti.

“Fenerbahçe benim aşkım ama bu toplantı sadece Hull City için. Fenerbahçe ile ilgili söyleyeceğim bir şey yarın gündemde olabilir ve bu toplantının önüne geçebilir” diyen Ilıcalı, Fenerbahçe konusunu başka bir zamanda değerlendireceğini söyledi.

“Amir'in Premier Lig'e çıkmamızda büyük katkısı oldu”

Hull City'nin Premier Lig'e yükselmesinde Amir Hadziahmetovic'in önemli rol oynadığını belirten Ilıcalı, oyuncunun profesyonelliğine vurgu yaptı.

Ilıcalı, “Amir mükemmel bir profesyonel, Premier Lig'e çıkmamızda bize büyük katkısı oldu” ifadelerini kullandı.