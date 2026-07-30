TRT 1 ekranlarında yeni sezonda izleyiciyle buluşmaya hazırlanan "Sevdam Karadeniz" dizisinde peş peşe yaşanan oyuncu ayrılıkları gündem olmaya devam ediyor. Hazırlık sürecinden bu yana kadro değişiklikleriyle dikkat çeken yapımda, son olarak kadın başrol oyuncusu Damlasu İkizoğlu projeye veda etti.

Başrol Kadrosu Sete Çıkmadan Değişmişti

Yapımın ilk aşamasında başrol karakterleri için Aslıhan Malbora ve Emre Bey ile anlaşma sağlanmıştı. Ancak iki oyuncu da çekimler başlamadan projeden ayrılma kararı aldı. Bunun üzerine yapım ekibi, başrol kadrosunu Damlasu İkizoğlu ve Erdem Adilce ile yenileyerek çekimlere başladı.

Trabzon Çekimleri Öncesi Yeni Ayrılık

İstanbul'daki çekimlerin tamamlanmasının ardından ekip, dizinin ana hikâyesinin geçtiği Trabzon'da çekimlere hazırlanırken beklenmedik bir ayrılık daha yaşandı. Kadın başrol Damlasu İkizoğlu, Trabzon çekimleri öncesinde projeden ayrıldı.

Zeyşan Karakteri İçin Yeni Oyuncu Arayışı

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, yapım şirketi Damlasu İkizoğlu'nun canlandırması planlanan Zeyşan Yenicelikarakteri için yeni bir oyuncu arayışına başladı. Oyuncu seçiminin kısa sürede tamamlanması hedeflenirken, yaşanan ayrılığın dizinin çekim takvimini nasıl etkileyeceği ise merak konusu oldu.

Yeni sezonda TRT 1 ekranlarında yayınlanması planlanan "Sevdam Karadeniz", güçlü hikâyesi kadar yaşadığı oyuncu değişiklikleriyle de şimdiden televizyon dünyasının en çok konuşulan yapımları arasında yer alıyor.