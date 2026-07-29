Türk televizyon dünyasının başarılı oyuncularından Barış Kılıç, uluslararası alanda önemli bir başarıya imza attı. Show TV'nin sevilen dizisi "Kızılcık Şerbeti"nde Ömer karakteriyle büyük beğeni toplayan Kılıç, Beyrut Uluslararası Ödülleri'nde (BIAF) "Yılın En İyi Erkek Oyuncusu" ödülünün sahibi oldu.

Ödülünü Beyrut'ta Alacak

Bu yıl 13'üncüsü düzenlenecek olan Beyrut Uluslararası Ödül Töreni, 31 Temmuz'da Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta gerçekleştirilecek.

Barış Kılıç, kariyerindeki bu önemli ödülü almak üzere törene katılacak. Başarılı oyuncunun ödül törenindeki katılımı, Türk dizi sektörünün uluslararası başarısının da bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.

Türk Oyuncular Daha Önce de Ödül Aldı

Ortadoğu'nun prestijli organizasyonları arasında gösterilen Beyrut Uluslararası Ödülleri'nde (BIAF) daha önce birçok Türk oyuncu da ödüle layık görülmüştü.

Ödülün önceki sahipleri arasında Halit Ergenç, Bergüzar Korel, Barış Arduç ve Meryem Uzerli gibi başarılı oyuncular yer alıyor.