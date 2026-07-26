Sahne performansları, cesur tarzı ve güçlü sesiyle adından sıkça söz ettiren Gülşen, bu kez müzik kariyeriyle değil yaptığı reklam anlaşmasıyla gündeme geldi. Yoğun konser programını sürdüren ünlü şarkıcının, bir kahve markasının yeni reklam kampanyası için kamera karşısına geçtiği öğrenildi.

Gülşen reklam yüzü oldu

Edinilen bilgilere göre Gülşen, markayla yaptığı iş birliği kapsamında reklam filmi çekimlerini tamamladı. Reklam kampanyasının önümüzdeki günlerde dijital platformlar ve televizyon ekranlarında izleyiciyle buluşması bekleniyor.

20 milyon TL aldığı iddia edildi

Magazin kulislerinde konuşulan iddialara göre Gülşen, söz konusu reklam anlaşması karşılığında 20 milyon TL gelir elde etti. Reklam anlaşmasının mali boyutuna ilişkin ise ne ünlü şarkıcıdan ne de ilgili markadan resmi bir açıklama yapıldı.

Resmi açıklama bekleniyor

Gülşen'in reklam kampanyası ve anlaşmanın detayları merak konusu olurken, 20 milyon TL'lik kazanç iddiası sosyal medyada da geniş yankı uyandırdı.