TRT1 ekranlarında yayınlanan ve geniş bir izleyici kitlesine ulaşan "Taşacak Bu Deniz" dizisinin ikinci sezon hazırlıkları sürüyor. OGM Pictures imzalı yapımın yeni sezon çekimlerinin eylül ayının başında başlaması planlanıyor.

Yönetmen koltuğunda Çağrı Bayrak'ın oturduğu, senaryosu ise Ayşe Ferda Eryılmaz ve Nehir Erdem tarafından kaleme alınan dizide yeni sezonda izleyicileri önemli sürprizler bekliyor.

Emriye Hala hikâyeye damga vuracak

Dizinin yeni sezonunda ekibe katılacak en dikkat çekici karakterlerden biri Emriye Hala olacak. Yayınlanan soyağacında da adı geçen Emriye, Adil'in halası olarak izleyici karşısına çıkacak.

Heybetli bir giriş yapması beklenen karakterin, aile içindeki dengeleri değiştireceği ve özellikle Esme'ye (Deniz Baysal)zor anlar yaşatacağı konuşuluyor.

Emriye Hala karakterine kimin hayat vereceği ise henüz netlik kazanmadı.

Yeni sezonda yeni isimler geliyor

"Taşacak Bu Deniz"in ikinci sezonunda yalnızca Emriye Hala değil, başka yeni karakterler de hikâyeye dahil olacak.

Diziye ayrıca Timur Volkov'un (Celil Nalçakan) oğlu karakterinin de katılacağı öğrenildi. Yeni karakterlerle birlikte dizideki ilişkilerin ve aile dengelerinin nasıl değişeceği şimdiden merak konusu oldu.

Öte yandan dizinin sevilen karakterlerinden Fatih Furtunası'nın ilk 13 bölümde yer almayacağı bilgisi de gündeme geldi.