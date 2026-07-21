Oyuncu Levent Üzümcü, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla gözaltına alınma ve sonrasında hakkında verilen adli kontrol kararının ayrıntılarını kamuoyuyla paylaştı.

Üzümcü, geçtiğimiz perşembe gününün ilk saatlerinde, yaşadığı bölgeden sorumlu jandarma birliği tarafından, BirGün gazetesinde yer alan “Kanuni Sultan Süleyman şakası nedeniyle ceza alan komedyen” başlıklı haber üzerine yaptığı yorum gerekçe gösterilerek gözaltına alındığını belirtti.

“Halkı alenen kin ve düşmanlığa teşvik” suçlamasıyla gözaltına alındığını aktaran Üzümcü, cep telefonuna ve kimliğine el konulduğunu, telefonunun şifresini de görevlilere verdiğini ifade etti.

Gözaltı işlemlerinin ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldüğünü belirten Üzümcü, süreç boyunca dört kez sağlık kontrolünden geçirildiğini ve herhangi bir kötü muameleye maruz kalmadığını söyledi.

“SUÇLAMAYI REDDETTİM”

Çağlayan Adliyesi'nde savcılık ifadesinin alındığını aktaran Üzümcü, temmuz ayı boyunca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımların bir klasör halinde kendisine gösterildiğini ve söz konusu paylaşımların isnat edilen suçun unsurlarını taşıdığının kendisine söylendiğini belirtti.

Üzümcü, savcılık ifadesinde suçlamayı reddettiğini belirterek, “Ailemden aldığım eğitim; mesleğim ve mesleğimin yapılış ve sahneleniş prensipleri nedeniyle ‘halkı kin ve düşmanlığa teşvik etme’ suçu işleme imkânım olmadığını, bu suçlamayı reddettiğimi ve mümkünse suçlamalarına başka bir kulp bulmalarını rica ettim” ifadelerini kullandı.

HAKKINDA EV HAPSİ VE YURT DIŞI ÇIKIŞ YASAĞI KARARI

Üzümcü, savcılık ifadesinin ardından tutuklanma talebiyle nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildiğini ve kısa süren yargılamanın ardından hakkında yurt dışına çıkış yasağı ve ev hapsi kararı verildiğini açıkladı.

Cep telefonuna el konulması ve bilgisayar kullanmaması nedeniyle gözaltı sürecinin ardından kimseyle iletişim kuramadığını belirten Üzümcü, kendisini arayan ve soranlara teşekkür etti.

Açıklamasının sonunda mesajlarına devam edeceğini vurgulayan Üzümcü, “Tüm paylaşımlarım istisnasız X hesabımda durmaktadır, duracaktır, yenileri paylaşılacaktır, dolayısıyla susmam ve susturulmam mümkün değildir. Evlâtlarımız ve ülkemiz için aydınlık bir gelecek talebi hapsedilemez” dedi.