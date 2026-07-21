Yıldızlar SSS Holding’e bağlı Doruk Madencilik bünyesinde faaliyet gösteren Yunus Emre Termik Santrali işçileri, ödenmeyen maaşlar ve yaşadıkları hak gasplarına karşı yeniden direniş kararı aldı. İşçilerin, sendikalarının öncülüğünde 21 Temmuz (bugün) saat 16.00’da Beypazarı’na bağlı Pazarpazarı’ndan yürüyüşe başlayarak Yıldızlar SSS Holding’in Ankara’daki merkezine ulaşmayı hedeflediği bildirildi.
Doruk Madencilik işçileri, geçtiğimiz aylarda da ödenmeyen ücret ve hak edişleri nedeniyle Ankara’ya yürümek istemiş, eylem sürecinde polis müdahalesi ve ablukayla karşılaşmıştı. İşçilerin yeni direniş kararı, önceki mücadelenin ardından aynı şirket bünyesinde yaşanan sorunların yeniden gündeme gelmesiyle dikkat çekti.
Sendika, direniş boyunca Genel Sekreter Emin Atsız üzerinden basın mensuplarının süreç hakkında bilgi alabileceğini duyurdu.