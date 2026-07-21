Kartal'da kayıp olarak aranan Gülay Polat cinayete kurban gitti

Erdoğan, Trump ile Kol Kola!

Yeni Maaş Tabloları Netleşti: Memur ve Emekliye Yüzde 13,52 Zam!

Bakan Güler: Savunma sanayi ihracatı 10 milyar doları aştı

Bunlar da ilginizi çekebilir

Özdemir ve Eroğlu’ndan SONSÖZ’e ziyaret!

Ankara'yı adım adım keşfediyorlar: Başkentlilerin yeni rotası Ayaş oldu

Doruk Madencilik işçileri, geçtiğimiz aylarda da ödenmeyen ücret ve hak edişleri nedeniyle Ankara’ya yürümek istemiş, eylem sürecinde polis müdahalesi ve ablukayla karşılaşmıştı. İşçilerin yeni direniş kararı, önceki mücadelenin ardından aynı şirket bünyesinde yaşanan sorunların yeniden gündeme gelmesiyle dikkat çekti.

Yıldızlar SSS Holding’e bağlı Doruk Madencilik bünyesinde faaliyet gösteren Yunus Emre Termik Santrali işçileri, ödenmeyen maaşlar ve yaşadıkları hak gasplarına karşı yeniden direniş kararı aldı. İşçilerin, sendikalarının öncülüğünde 21 Temmuz (bugün) saat 16.00’da Beypazarı’na bağlı Pazarpazarı’ndan yürüyüşe başlayarak Yıldızlar SSS Holding’in Ankara’daki merkezine ulaşmayı hedeflediği bildirildi.

Copyright © 2025. Her hakkı saklıdır.

Bu bağlantı sizi https://sonsoz.com.tr dışındaki bir siteye yönlendiriyor.