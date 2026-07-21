Galatasaray, 2026-2027 sezonu hazırlıklarına ara vermeden devam ediyor. Sarı-kırmızılı ekip, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirdiği antrenmanla yeni sezon mesaisini sürdürdü.
Antrenman, dinamik ısınma hareketleriyle başladı. Futbolcular daha sonra koşu çalışmasının ardından üç grup halinde 8'e 2 pas organizasyonları gerçekleştirdi.
İdmanın devamında iki grup halinde topa sahip olma çalışması yapan Galatasaraylı futbolcular, antrenmanı dört takımlı turnuvayla tamamladı.
Sarı-kırmızılı ekip, yeni sezon hazırlıklarına ara vermeden devam edecek. Galatasaray, yarın saat 12.30 ve 17.30'da gerçekleştireceği çift antrenmanla çalışmalarını sürdürecek.