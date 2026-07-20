Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) başkenti Lefkoşa'da, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52'nci yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen anma programına katıldı.
Bakan Uraloğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı kapsamında KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile birlikte Lefkoşa Atatürk Anıtı'nda düzenlenen çelenk sunma töreninde yer aldıklarını belirtti.
Paylaşımında Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52'nci yıl dönümünü anan Uraloğlu, "Kıbrıs Türkü'nün varoluş mücadelesinde canlarını vatan uğruna feda eden aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi minnet ve şükranla yad ediyoruz" ifadelerini kullandı.