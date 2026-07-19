Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı ve kuvvet komutanlarıyla birlikte inceleme ve denetlemelerde bulunduğu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki 14'üncü Zırhlı Tugay Komutanlığı'nda Mehmetçiklerle bir araya geldi.

Türkiye'nin kritik bir jeopolitik süreçten geçtiğini belirten Güler, ülkenin güvenliği, milletin huzuru ve bekası için İstiklal Harbi'nden bu yana en kapsamlı ve en etkin faaliyetlerin icra edildiğini söyledi.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin sınır güvenliğinden terörle mücadeleye, Mavi Vatan ve Gök Vatan'daki hak ve menfaatlerin korunmasından uluslararası barışa katkıya kadar birçok alanda görev yaptığını ifade eden Güler, yurt içi ve sınır ötesindeki operasyonlarla önemli başarılar elde edildiğini vurguladı.

"Kıbrıs Türkü'nün haklarını korumaya devam edeceğiz"

Kıbrıs Barış Harekatı'nın, Kıbrıs Türk halkının can ve mal güvenliğini sağlayarak adada barış ve istikrarın önünü açtığını belirten Güler, 14'üncü Zırhlı Tugay'ın da harekâtta önemli görevler üstlendiğini ve bugün de Kıbrıs Türk halkının güvenliğinin teminatı olmaya devam ettiğini söyledi.

Türkiye'nin geçmişte olduğu gibi bugün de Kıbrıs Türkü'nün hak ve menfaatlerini koruma konusunda aynı kararlılığı sürdürdüğünü ifade eden Güler, Mehmetçiklerin tarihi bir görevi yerine getirdiğini dile getirdi.

"Siyasi açıklamalar bizim için değer taşımıyor"

Kıbrıs meselesine ilişkin son dönemde yapılan bazı uluslararası açıklamaları da değerlendiren Güler, Türkiye'nin adadaki varlığının uluslararası anlaşmalardan kaynaklanan meşru haklara dayandığını söyledi.

Tarihi gerçeklerin göz ardı edilerek Kıbrıs Barış Harekatı'nın sorgulanmasının kabul edilemez olduğunu belirten Güler, Türkiye'nin garantör devlet sıfatıyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin güvenliği ve meşru haklarını desteklemeyi sürdüreceğini kaydetti.

Harbiyelilere milli tez vurgusu

Konuşmasının sonunda KKTC'de kıta stajı yapan Harp Okulu son sınıf öğrencilerine de seslenen Güler, genç subay adaylarının Kıbrıs meselesi başta olmak üzere Türkiye'nin milli tezlerini ve savunma politikalarını yakından öğrenmelerinin meslek hayatları açısından önemli olduğunu ifade etti.

Bakan Güler, konuşmasını Kıbrıs Türk halkının varoluş mücadelesine katkı sunan liderleri, şehitleri, gazileri ve mücahitleri rahmet ve minnetle anarak tamamladı.