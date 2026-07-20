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Kaza, saat 08.30 sıralarında Mahmudiye Mahallesi 27'nci Mobilya Sokak'ta meydana geldi. Mustafa Ç. (40) yönetimindeki 16 ACE 708 plakalı motosiklete, karşı yönden gelerek sola dönmek için aniden manevra yapan Lokman D. (33) idaresindeki 16 AKG 467 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet devrilirken, Mustafa Ç. yola savrularak yaralandı. İhbarla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Öte yandan kaza, çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Bursa'nın İnegöl ilçesinde otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü yaralandı. Kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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