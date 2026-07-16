Bursa’nın Orhangazi ilçesinde aç kaldığı değerlendirilen yaban domuzu sürüsü, yiyecek bulmak için şehir merkezine indi. Mahalle aralarında dolaşan domuzlar, kısa süreli paniğe neden olurken o anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olay, Hürriyet Mahallesi’nde meydana geldi. Doğal yaşam alanlarında yiyecek bulmakta zorlandığı düşünülen yaban domuzları, gece saatlerinde yerleşim yerine indi. Sokaklarda dolaşan sürü bir süre mahalle aralarında gezindikten sonra gözden kayboldu.

Yaban domuzlarının şehir merkezindeki görüntüleri çevrede bulunan bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde sürünün sokaklarda rahatça dolaştığı anlar yer aldı.

Son dönemde doğal yaşam alanlarında yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanlarının yerleşim yerlerine inmeleri dikkat çekerken, yetkililer vatandaşların bu tür durumlarda hayvanlara yaklaşmamaları ve durumu ilgili kurumlara bildirmeleri gerektiğini belirtiyor.