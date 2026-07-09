Bursa’nın İnegöl ilçesinde seyir halindeki bir TIR’ın fren sisteminde çıkan yangın, sürücünün soğukkanlı müdahalesi sayesinde olası bir faciaya dönüşmeden kontrol altına alındı.
Olay, saat 23.30 sıralarında Bursa-Ankara kara yolu İnegöl girişinde meydana geldi.
Lastik patladı, fren sistemi alev aldı
Edinilen bilgiye göre, İlker D. yönetimindeki 07 BVE 132 plakalı TIR’ın arka lastiği seyir halindeyken patladı. Patlamanın ardından aşırı ısınan fren sisteminde yangın çıktı.
Yangını fark eden sürücü, paniğe kapılmadan aracı yaklaşık 10 kilometre boyunca kontrollü şekilde kullanarak İnegöl İtfaiye Müdürlüğü'ne ulaştırdı.
Yangın itfaiye merkezinde söndürüldü
İtfaiye merkezine gelen TIR’a ekipler anında müdahale ederek alevleri kısa sürede kontrol altına aldı ve yangını söndürdü.
Olayda yaralanan olmazken, TIR’da maddi hasar meydana geldi.
Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.