Bursa’nın İnegöl ilçesinde çıkan baraka yangını, acı bir olayla sonuçlandı. Yangında alevlerin arasında kalan 60 yaşındaki Dursun Narin yaşamını yitirdi.
Yangın, saat 00.30 sıralarında İnegöl’e bağlı kırsal Gülbahçe Mahallesi’nde bulunan bir barakada meydana geldi.
Tüpün parlaması sonucu çıktığı değerlendiriliyor
Edinilen bilgilere göre, barakada bulunan tüpün parlaması sonucu başladığı tahmin edilen yangın, kısa sürede tüm yapıyı sardı.
Barakada bulunan Dursun Narin, alevlerin hızla yayılması nedeniyle dışarı çıkamayarak içeride mahsur kaldı.
Ekipler sevk edildi
Yangını fark eden mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri gönderildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yapılan incelemede Dursun Narin’in hayatını kaybettiği belirlendi.
Cenazesi Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı
Narin’in cenazesi, olay yerindeki incelemelerin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu’na götürüldü.
Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için ekipler tarafından soruşturma başlatıldı.