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Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için ekipler tarafından soruşturma başlatıldı.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yapılan incelemede Dursun Narin’in hayatını kaybettiği belirlendi.

Yangını fark eden mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri gönderildi.

Edinilen bilgilere göre, barakada bulunan tüpün parlaması sonucu başladığı tahmin edilen yangın, kısa sürede tüm yapıyı sardı.

Yangın, saat 00.30 sıralarında İnegöl’e bağlı kırsal Gülbahçe Mahallesi ’nde bulunan bir barakada meydana geldi.

Bursa’nın İnegöl ilçesinde çıkan baraka yangını, acı bir olayla sonuçlandı. Yangında alevlerin arasında kalan 60 yaşındaki Dursun Narin yaşamını yitirdi.

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