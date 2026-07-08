İfade Özgürlüğü Derneği (İFÖD), komedyen Deniz Göktaş'ın yaklaşık 12,5 milyon kez izlenen "Ölü Deniz" adlı stand-up gösterisinin YouTube videosunun 5651 sayılı Kanun'un 8/A maddesi kapsamında erişime engellendiğini duyurdu.

İFÖD'ün EngelliWeb platformunda yayımlanan açıklamada, YouTube videosunun 5651 sayılı Kanun'un 8/A maddesi kapsamında erişime engellendiği, videonun ise YouTube tarafından henüz Türkiye'den görünmez kılınmadığı belirtildi.

Açıklamada ayrıca, daha önce Deniz Göktaş'ın stand-up gösterisinden kesitlerin yer aldığı X paylaşımlarının, milli güvenlik ve kamu düzeninin korunması gerekçesiyle erişime engellendiği ve X tarafından Türkiye'den görünmez kılındığı hatırlatıldı.