36'ncı NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında Ankara'da bulunan yabancı basın mensupları, haber takibi yaptıkları sırada sürpriz bir misafirle karşılaştı.

Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde bakımı yapılan yaklaşık 50 kediden biri olan Ankara kedisi "Lokum", yabancı gazetecilerin bulunduğu kata çıkarıldı.

Beyaz Tüyleri ve Çift Renkli Gözleriyle Dikkat Çekti

Ankara kedisi Lokum, sevimli hareketleri, beyaz kürkü ve biri mavi biri farklı renkteki gözleriyle basın mensuplarının ilgisini çekti. Gazeteciler, zirve takibi sırasında Lokum'u severek fotoğrafladı.

Lokum'un NATO Zirvesi sürecinde Ankara'nın tanıtımına katkı sağlayan özel bir konuk olduğu belirtildi.

"Lokum, Ankara'yı Temsil Etmek İçin Burada"

Lokum'un yetiştiricisi veteriner Ayşegül Korkmaz, Ankara kedisinin Türkiye'nin önemli değerlerinden biri olduğunu belirtti.

Korkmaz, "Kedimiz Ankara kedisi ve yurt dışında 'Türk Ankara kedisi' olarak biliniyor. Külliyede yaşıyor ve burada Ankara'yı tanıtmak için basın mensuplarıyla tanıştırılmaya getirildi. Bugün kendisini ve Ankara'yı temsil etmek için burada" dedi.

"Misafirlerimiz Olduğu Sürece Burada Olacak"

Lokum'un Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yaşamını sürdürdüğünü belirten Korkmaz, yabancı misafirler bulunduğu sürece kedinin basın mensuplarıyla buluşmaya devam edeceğini söyledi.

Korkmaz, "Misafirlerimiz olduğu sürece burada olacak; ama sıkılınca gidecek" ifadelerini kullandı.