Ankara Büyükşehir Belediyesi, kadın ve çocuk sağlığını desteklemeye yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Belediye tarafından Gazi Üniversitesi Hastanesi iş birliğiyle hayata geçirilen HPV Aşı Uygulaması Projesi kapsamında bugüne kadar 5 bin doz ücretsiz HPV aşısı vatandaşlara uygulandı.

2026 yılı kapsamında devam eden proje için şimdiye kadar 1000'in üzerinde başvuru yapılırken, yoğun talep nedeniyle başvuru süresinin uzatıldığı açıklandı.

Başvurular 15 Ağustos 2026 Tarihine Kadar Yapılabilecek

ABB tarafından yapılan duyuruya göre, HPV aşı desteğinden yararlanmak isteyen vatandaşlar için başvuru süresi 15 Ağustos 2026 tarihine kadar devam edecek.

Projeye, sosyal yardım alan 9-30 yaş arasındaki kadınlar ve kız çocukları başvurabilecek.

HPV Aşısı Rahim Ağzı Kanserine Karşı Koruma Sağlıyor

HPV (Human Papilloma Virus), rahim ağzı kanserinin en önemli nedenleri arasında gösteriliyor. Uzmanlar, HPV aşısının hastalığın önlenmesinde önemli bir koruyucu sağlık uygulaması olduğunu belirtiyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, proje ile kadınların ve kız çocuklarının sağlık hizmetlerine erişimini artırmayı, erken yaşta koruyucu sağlık desteği sağlamayı hedefliyor.

5 Bin Doz Aşı Vatandaşlarla Buluştu

ABB'nin Gazi Üniversitesi Hastanesi iş birliğiyle yürüttüğü proje kapsamında bugüne kadar 5 bin doz ücretsiz HPV aşısı uygulanırken, yeni dönem başvurularıyla daha fazla kişinin koruyucu sağlık hizmetinden yararlanması amaçlanıyor.

🌸 Ankara'da kadın sağlığına güçlü destek devam ediyor!



Gazi Üniversitesi Hastanesi iş birliğiyle bugüne kadar 5.000 doz ücretsiz HPV aşısını hemşehrilerimizle buluşturduk.

Projemize gösterilen yoğun ilgi sayesinde, 2026 yılı HPV Aşı Uygulaması Projesi'ne bugüne kadar 1.000'in… pic.twitter.com/ULONkKUs8T Çankaya'ya Alzheimer ve demans hastaları için yeni yaşam merkezi İçeriği Görüntüle July 8, 2026