Olay, gece saat 00.30 sıralarında İzmir Adnan Menderes Havalimanı iç hatlar gelen yolcu bölümünde meydana geldi.
İddiaya göre, havalimanına iki bıçakla gelen H.K., polis ekipleri tarafından fark edildi. Şüpheliyi gözaltına almak isteyen ekiplerle H.K. arasında arbede yaşandı.
Çıkan olayda 1 komiser ve 3 polis memuru bıçakla yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralı polisler hastaneye kaldırıldı
Sağlık ekipleri, yaralanan 4 polisi tedbir amacıyla Gaziemir Nevvar Salih İşgören Hastanesi'ne götürdü. Polislerin yapılan tedavilerinin ardından taburcu edildiği öğrenildi.
Olay sonrası H.K. ekipler tarafından gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Ruh sağlığı tedavisi gördüğü belirtildi
Soruşturma kapsamında, H.K.'nin ruh sağlığı nedeniyle tedavi gördüğü ve akli dengesinin yerinde olmadığı yönünde bilgi edinildi.