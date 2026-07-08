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Soruşturma kapsamında, H.K.'nin ruh sağlığı nedeniyle tedavi gördüğü ve akli dengesinin yerinde olmadığı yönünde bilgi edinildi.

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Olay sonrası H.K. ekipler tarafından gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Sağlık ekipleri, yaralanan 4 polisi tedbir amacıyla Gaziemir Nevvar Salih İşgören Hastanesi'ne götürdü. Polislerin yapılan tedavilerinin ardından taburcu edildiği öğrenildi.

Çıkan olayda 1 komiser ve 3 polis memuru bıçakla yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.

İddiaya göre, havalimanına iki bıçakla gelen H.K., polis ekipleri tarafından fark edildi. Şüpheliyi gözaltına almak isteyen ekiplerle H.K. arasında arbede yaşandı.

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