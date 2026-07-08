Sivas'ın Gemerek ilçesinde serinlemek amacıyla Kızılırmak Nehri'ne giren 37 yaşındaki Soner Koçyiğit'in cansız bedenine, arama çalışmalarının üçüncü gününde ulaşıldı.

Olay, 5 Temmuz'da Burhan köyü köprüsü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Koçyiğit, iki arkadaşıyla birlikte serinlemek için nehre girdi. Bir süre sonra suda gözden kaybolan Koçyiğit için çevredekilerin ihbarı üzerine arama kurtarma çalışması başlatıldı.

AFAD ve polis dalgıç ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar sonucunda Koçyiğit'in cansız bedeni, sabah saatlerinde suya girdiği bölgeye yakın bir noktada bulundu. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından cenaze, otopsi yapılmak üzere Gemerek Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.