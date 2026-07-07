Malatya’da gece saatlerinde hareketli dakikalar yaşandı. Edinilen bilgilere göre olay, Battalgazi ilçesine bağlı Çukurdere Mahallesi'nde meydana geldi.

Tartışma Kısa Sürede Çatışmaya Döndü

Sokakta karşı karşıya gelen iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü sözlü tartışma çıktı. Gerginliğin hızla tırmanması üzerine taraflar yanlarındaki silahlara sarıldı. Silahların ateşlendiği kavgada kurşunların isabet ettiği M.G. ve A.G.T., vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralanarak kanlar içinde kaldı.

Yaralılar Farklı Hastanelere Kaldırıldı

Silah seslerini duyan mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine hızla ulaşan sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi sokakta yaptı.

Yaralılardan M.G. , ambulansla Battalgazi Devlet Hastanesi 'ne,

Diğer yaralı A.G.T. ise Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yaralıların genel sağlık durumuna ilişkin incelemeler sürerken, polis ekipleri olay yerinde geniş güvenlik önlemleri aldı ve boş kovanları incelemek üzere topladı.

Polis Şüphelilerin Peşinde

Olayın ardından silahla ateş açarak kayıplara karışan şüphelilerin kimlik tespiti için çevredeki güvenlik kameraları incelemeye alındı. Polis, kaçan şahısların yakalanması ve adalete teslim edilmesi için geniş çaplı bir yakalama çalışması başlattı.