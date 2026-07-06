Duruşma yeni salonda yapılıyor
'Aziz İhsan Aktaş suç örgütü' soruşturması kapsamında tutuklu ve tutuksuz toplam 207 sanığın yargılandığı davanın duruşması, İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nin salonunun yetersiz kalması nedeniyle Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu karşısındaki yeni duruşma salonunda görülüyor.
Mahkeme heyeti, duruşmada sanıkların ve avukatlarının esasa ilişkin mütalaaya karşı savunmalarını almaya devam ediyor.
Önceki celselerde 26 sanık tahliye edildi
Davanın önceki duruşmalarında aralarında belediye başkanları, belediye bürokratları ve kamu görevlilerinin de bulunduğu 26 sanık hakkında tahliye kararı verilmişti.
Tahliye edilen isimler arasında Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, BELTAŞ Başkanı Önder Gedik ile çeşitli belediyelerde görev yapan yöneticiler ve personel yer alıyor.
Davanın ilerleyen duruşmalarında sanıkların savunmalarının tamamlanmasının ardından mahkemenin yargılama sürecine ilişkin yeni değerlendirmelerde bulunması bekleniyor.