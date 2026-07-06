"Kuruluş Orhan" dizisinin ardından yeni proje arayışını sürdüren Mert Yazıcıoğlu, tercihini Netflix'te yayınlanacak TMC Film imzalı "Aras" dizisinden yana kullandı. Yönetmen koltuğunda, oyuncunun daha önce büyük ilgi gören "Kızıl Goncalar" dizisinde de birlikte çalıştığı Ömür Atay'ın oturacak olması dikkat çekti.

Mert Yazıcıoğlu acil servis doktorunu canlandıracak

Kulislerden sızan bilgilere göre Mert Yazıcıoğlu, dizide İstanbul'da köpeğiyle birlikte yaşayan başarılı acil servis doktoru Aras karakterine hayat verecek.

Köklerini ararken kendisini kan davasının ortasında bulacak

Aras, yaşamıyla ilgili bildiği tüm gerçeklerin aslında büyük bir yalandan ibaret olduğunu öğrenince köklerini araştırmak üzere Doğubayazıt'a gider.

Buradaki bir konakta geçmişinin izlerini sürmeye çalışan Aras, kendisini yıllardır süren bir kan davasının tam ortasında bulur. Hayatta kalma mücadelesi verdiği bu süreçte Ceylan ile yolları kesişir ve ikili arasında güçlü bir bağ oluşmaya başlar.