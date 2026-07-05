Cilt bakım ve sağlığı alanında ürünleriyle öne çıkan uluslararası bir marka, Türkiye’deki iletişim stratejisini güçlendirmek amacıyla oyuncu Kerem Bürsin ile iş birliği gerçekleştirdi. Ünlü oyuncu, markanın yeni yüzü olarak tanıtıldı.

Cilt Sağlığına Yönelik Farkındalık Hedefleniyor

Gerçekleştirilen iş birliği kapsamında, sağlıklı yaşam ve bilinçli cilt bakımına dikkat çekilmesi amaçlanıyor. Proje ile özellikle düzenli cilt bakımı, güneşten korunma ve cilt sağlığının önemi konusunda toplumsal farkındalık oluşturulması hedefleniyor.

Geniş Kitlelere Ulaşacak Kampanyalar Planlanıyor

Marka ile Kerem Bürsin arasında yapılan anlaşmanın, önümüzdeki dönemde farklı iletişim kampanyalarıyla desteklenmesi bekleniyor. Bu kapsamda hazırlanan projelerle, cilt sağlığına yönelik mesajların daha geniş kitlelere ulaştırılması planlanıyor.