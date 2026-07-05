Hatay'ın İskenderun ilçesinde meydana gelen trafik kazası can aldı. Dumlupınar Mahallesi Prof. Muammer Aksoy Caddesi'nde seyir halinde olan M.E.C. idaresindeki 31 BAR 719 plakalı otomobil, henüz belirlenemeyen nedenle kontrolden çıkarak yol kenarındaki bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan araç devrildi.

Kazayı gören vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri yönlendirildi. Araçta bulunan sürücü M.E.C. ile Bestami Keleş, Sudenaz Menekşe, M.Ç. ve S.Y. ekiplerin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edildi.

İki Kişiden Acı Haber Geldi

Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan Bestami Keleş ile Sudenaz Menekşe, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Kazada yaralanan diğer 3 kişinin ise hastanedeki tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

Polis ekipleri kazanın kesin nedeninin belirlenmesi amacıyla olay yerinde inceleme yaparken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.