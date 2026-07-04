Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 3 Temmuz Cuma günü gerçekleştirilen operasyonda, kaçak ürünlerin piyasaya sürülmesinin önüne geçildi.

Yapılan çalışmalarda gümrük kaçağı olduğu belirlenen çok sayıda ürün ele geçirilirken, olayla bağlantılı 1 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheli hakkında 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında yasal işlem başlatıldığı bildirildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü tarafından sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada ise, “Halkımızın huzur ve güvenliği için çalışmalarımız kararlılıkla devam edecektir” ifadelerine yer verildi.

Kaçakçılıkla Mücadele Sürüyor

Güvenlik güçlerinin kent genelinde kaçakçılık faaliyetlerine yönelik denetim ve operasyonlarının aralıksız devam ettiği belirtildi.